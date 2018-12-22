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ترحيل 1600 عائلة من سيدي البشير في وهران غدا

أخبار الجزائر
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ترحيل 1600 عائلة من سيدي البشير في وهران غدا
بقلم مصطفى.ق

ستشهد ولاية وهران، صبيحة غدا الأحد،  عملية كبيرة لترحيل 1600 عائلة قاطنة بالحي الفوضوي سيدي البشير ببلدية بئر الجير.

وإزالة حي  الذي يعتبر من اكبر النقاط السوداء بولاية وهران.

العملية تاتي تنفيذا لتعليمات والي الولاية، وتدخل في إطار برنامج الولاية، الذي سيمكن من توزيع أكثر من 20000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية.

هذا الحي الذي يفتقر لادنى شروط النظافة، حيث سيتم ترحيل القاطنين به  الى مجمع سكني جديد يتوفر على كل المرافق الضرورية.

كما ستستغل القطعة الأرضية التي سيتم استرجاعها بعد إزالة الحي الفوضوي في  انجاز 2000 وحدة سكنية جديدة .


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