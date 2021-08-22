ترحيل 166 عائلة قاطنة ببناءات هشة في بلدية وهران

أشرف والي ولاية وهران، صباح اليوم الأحد، على انطلاق عملية كبرى لترحيل 2500 عائلة موزعة على 9 مندوبيات ببلدية معروفة بهشاشة النسيج العمراني بها، واعادة اسكانها بالقطب العمراني الجديد بوادي تليلات.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تقطن العائلات المعنية، بالبنايات الهشة والمههدة بالانهيار، والمصنفة في الخانة الحمراء من قبل هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC.

وشملت المرحلة الأولى من هذه العملية، والتي تمت نهار هذا اليوم، اعادة اسكان 166 عائلة قاطنة بـ 23 بناية هشة بالمندوبية البلدية سيدي البشير “بلاطو سابقا”.