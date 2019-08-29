ترحيل 77 عائلة من القصبة إلى سكنات لائقة بدرقانة

تواصل مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل في مرحلتها الـ 25، حيث تم ترحيل 77 عائلة من حي القصبة إلى سكنات لائقة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية تزامنت مع الدخول المدرسي بهدف ضمان دخول هادئ للسكان الذين تم ترحيلهم.

وتم ترحيل العائلات القاطنة بالدويرات الموجودة في خانة البنايات الهشة المعرضة للإنهيار في أي وقت.

للإشارة فإن العائلات تم ترحيلها على سكنات لائقة بحي 336 مسكن بدرقانة بلدية برج الكيفان.

واستفادت 364 عائلة من سكنات إجتماعية إيجارية، جاءت موزعة على النحو التالي:

ترحيل 254 عائلة كانت قاطنة للحي القصديري قايدي ببلدية برج الكيفان، وإعادة إسكانها بحي 916 مسكن ببلدية برج البحري.

كما تم ترحيل 79 عائلة كانت تشغل 22 بناية مهددة بالإنهيار على مستوى بلدية القصبة، إلى حي 636 مسكن بدرقانة، ببلدية الرويبة.

وتم ترحيل 31 عائلة كانت تقطن بالمطعم المدرسي، المحاذي لمدرسة الإدريسي ببلدية بوزريعة.

ورحلت 20 عائلة إلى حي 1200 مسكن سلاماني ببلدية الكاليتوس، و11 عائلة إلى حي 858 مسكن بأولاد فايت.