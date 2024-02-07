وهران.. ترحيل 8 عائلات كانت تقطن داخل بناية هشة

تمّ اليوم الأربعاء، ترحيل 8 عائلات كانت تقطن ببناية هشة بشارع الحدائق بمندوبية النصر (بلدية وهران) الى سكنات جديدة بالقطب العمراني بوادي تليلات.

وجرت العملية بحضور رئيس دائرة وهران، إلى جانب مصالح الأمن الوطني.

وتمّ تجنيد مختلف الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية التي تمت في ظروف جيدة وسط فرحة العائلات.

تجدر الإشارة، أنه سيتم الشروع في هدم البناية والبنايات الفارغة المجاورة لها. والتي سبق ترحيل قاطنيها فور الانتهاء من عملية الترحيل.