ترحيل 80 عائلة ببلوزداد إلى الدويرة غدا السبت

سيتم ترحيل 80 عائلة، قاطنة بعمارات مهددة بالإنهيار، ببلدية بلوزداد بالعاصمة، إلى سكنات إجتماعية بالدويرة، غدا السبت.

وحسب ما صرحه، رئيس بلدية بلوزداد، محمد عمامرة، للنهار أون لاين، تعتبر هذه العملية، ثالث عملية ترحيل في بلوزداد في ظرف عام.

وأشار أنه سيتم إعادة إسكان، 80 عائلة من بلوزداد، قاطنة ببنايات مهددة بالإنهيار، بسكنات إجتماعية بالدويرة.

وسيستفيد من السكنات كل من العائلات القاطنة بالعمارات 46،31،18،8،33 بسرفنتاس، عمارة رقم 82 بروشاي بوعلام.

بالإضافة للعائلات القاطنة بعمارات 24،22، 18b، 18c، بجيلالي منور، وعمارة رقم 7 بصادق لفقير.

كما ستتوسع قريبا، عملية الترحيل إلى أحياء أخرى، كحي عبد القادر شعال وشيخ الكمال، وعبد الرحمان حماوي، وعلي حميد، وأحياء أخرى من بنايات مهددة بالإنهيار، وأقبية وأسطح في كل أنحاء البلدية.