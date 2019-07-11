ترحيل 93 عائلة من براقي والحراش إلى سكناتها الجديدة

تواصلت اليوم الخميس، عمليات الترحيل وإعادة الإسكان في طورها الأول من مرحلتها الـ 25، بالعاصمة، حيث مسّت العملية هذه المرة 93 عائلة خصّت كل من المقاطعتين الإداريتين لبراقي والحراش.

وقد عرفت المقاطعة الإدارية لبراقي ترحيل 58 عائلة، توزعت على

28 عائلة ببلدية الكاليتوس، كانت تقيم بحي قصديري شاغل للعقار الخاص بمشروع 668 سكن التابع للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية.

و4 عائلات كانت تقيم بجوار سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس، وعائلة واحدة قاطنة بالحي القصديري واد كوريفة.

أما ببلدية سيدي موسى، فقد تم ترحيل 25 عائلة كانت تقطن بالحي القصديري دهيمات.

وبالنسبة للمقاطعة الإدارية للحراش، فقد عرفت ترحيل 35 عائلة، حيث مست العملية بلدية الحراش ، أين تم ترحيل 13 عائلة كانت تقطن بمحيط المركب الرياضي للبلدية.

و8 عائلات كانت تقطن ببناية مهددة بالإنهيار بشارع نور الدين همري، و7 عائلات كانت تشغل جزء من مرآب مصالح النظافة لذات البلدية.

وببلدية باش جراح، تم ترحيل 7 عائلات كانت تقطن ببناية مهددة بالإنهيار بحي المدارس.

هذا وقد إستفادت العائلات المعنية من سكنات إجتماعية إيجارية بحي 1200 مسكن ببلدية الكاليتوس.

يُذكر أنّ هذه العملية سمحت من إسترجاع أوعية عقارية سيُستفاد منها في إنجاز عدّة مشاريع عمومية منها إنجاز مشروع 668 سكن الخاص بالصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية ببلدية الكاليتوس.

مع إستغلال العقار المسترجع بحي دهيمات من أجل إنجاز مشروع متوسطة ببلدية سيدي موسى، وإستغلال العقار المسترجع بشارع نور الدين همري في إنجاز مقطع من مشروع خط “ميترو الجزائر” .