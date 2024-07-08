ترحيل 963 عائلة عبر 4 تجمّعات فوضوية في وهران

إنطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عملية إعادة الإسكان في مرحلتها الثانية. وذلك بعد عملية الترحيل الأولى التي إنطلقت في 03 جويلية بتوزيع 1246 وحدة سكنية.

وشملت عملية الترحيل 963 عائلة كانت تقطن داخل أربعة (04) أحياء فوضوية نحو سكنات لائقة بمنطقة سيدي بن يبقى دائرة أرزيو والشهايرية دائرة بطيوة. ومست العملية 287 كانت تقطن بالموقع الفوضوي” لافوار” بلدية عين الترك. بالإضافة كذلك إلى 231 عائلة كانت تقطن بالقاعدة العسكرية ببوسفر دائرة عين الترك.

كما تم ترحيل 314 عائلة بالموقع الفوضوي بحاسي عامر (دائرة بئر الجير). و131 عائلة بسيدي بن يبقى (دائرة أرزيو) .

وقد تم الشروع في عملية هدم المساكن الفوضوية مباشرة بعد اخلائها من قاطنيها. كما أن عملية الترحيل ستستمر في الأيام المقبلة وفق البرنامج المسطر.