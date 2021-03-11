ترخيص إستخدام لقاح جونسون جونسون ذي الجرعة الواحدة المضاد لكورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الخميس عن مواقتها على إستخدام لقاح جونسون جونسون ذي الجرعة الواحدة المضاد لفيروس كورونا.

وعقب هذه الموافقة يصبح رابع لقاح بعد فايزر-بيوتيك وموديرنا وأسترازينيكا أكسفورد يحصل على الموافقة ضمن تكثل يضم 27 دولة .

هذا القرار سيعطي دفعة جديدة لبرنامج التلقيح ضد كورونا في الإتحاد الاوروبي كما ان أولى الجرعات ستصل لذات الدول قبل أفريل.

وطلبت الشركة الأمريكية بتاريخ 16 فيفري منحا الترخيص للقاحها المطور من قبل شركة جانسن البلجيكية

ويعتبر لقاح جونسون جونسون ضد كورونا اول لقاح يستخدم بجرعة واحدة.