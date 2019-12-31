 ترخيص إستعمال اللغة الإنجليزية في إعداد رسائل ومذكرات التخرج

رخّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم للطلبةبإستعمال اللغة الإنجليزية في إعداد رسائل ومذكرات التخرج.

وأوصح بيان الوزارة الذي تحصلت النهاراون لاين على نسخة منه أنها ترخّص باستعمال اللغة الإنجليزية في إعداد رسائل ومذكرات التخرج.

وأوضحت ان الإجراء الجديد يخص طلبة الدكتوراه والماستر ويشترط لتطبيقه وجود مستوى مقبول للطالب في اللغة الانجليزية.

في حين إشترطت الوزارة أن يكون مستوى أعضاء لجنة المناقشة في الإنجليزية يسمح بتقييم وتحرير تقارير ومجريات المناقشة.

وجاء هذا الإجراء من اجل تعزيز إستعمال اللغة الإنجليزية في ميدان االبحث العلمي بإعتبارها الأكثر إستعمالا في العالم.