 ترخيص إستعمال اللغة الإنجليزية في إعداد رسائل ومذكرات التخرج

الوطني
  • -
  • 0
 ترخيص إستعمال اللغة الإنجليزية في إعداد رسائل ومذكرات التخرج
بقلم م . فيصل

رخّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها اليوم للطلبةبإستعمال اللغة الإنجليزية في إعداد رسائل ومذكرات التخرج.

وأوصح بيان الوزارة الذي تحصلت النهاراون لاين على نسخة منه أنها ترخّص باستعمال اللغة الإنجليزية في إعداد رسائل ومذكرات التخرج.

وأوضحت ان الإجراء الجديد يخص طلبة الدكتوراه والماستر ويشترط لتطبيقه وجود مستوى مقبول للطالب في اللغة الانجليزية.

في حين إشترطت الوزارة أن يكون مستوى أعضاء لجنة المناقشة في الإنجليزية يسمح بتقييم وتحرير تقارير ومجريات المناقشة.

وجاء هذا الإجراء من اجل تعزيز إستعمال اللغة الإنجليزية في ميدان االبحث العلمي بإعتبارها الأكثر إستعمالا في العالم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=748759

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com