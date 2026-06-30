ترخيص خاص للتغيب لفائدة العمال الخميس المقبل

أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمـان الاجتماعي، بيانا مشتركا مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تمنح من خلاله ترخيصا خاصا للتغيب دون فقدان الراتب لفائدة العمال يوم الخميس المقبل الذي ستجري فيه الانتخابات التشريعية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت دون أي عائق.

وأكد بيان وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. على منح ترخيص خاص للتغيب يوم الخميس المقبل دون فقدان الراتب لفائدة مستخدمي المؤسسات. والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة.

كما أشار المصدر نفسه، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

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