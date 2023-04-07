قناة النهار ترسانة مشاريع القوانين تحرك مجلس الأمة.. كسر لركود رمضان بقلم قناة النهار نشر في 07 أفريل 2023 - 17:41 شارك غرِّد أرسل 40 0 ترسانة مشاريع القوانين تحرك مجلس الأمة.. كسر لركود رمضان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lfroS اقرأ أيضا أجواء باردة خلال ليلة اليوم بهذه المناطق قناة النهار 26 مارس العدد العاشر من زابينغ رمضان قناة النهار 06 أفريل حسين: "أنا وحدي كنت ڨروب ونقدر نخدم عرس".. وهكذا بديت مع فرقة تيكوباوين قناة النهار 28 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ كيش بالسلامي وطاجين السبادون على طريقة الشاف هشام قناة النهار 24 مارس رمضان مع هشام Cook👨🍳😋/ خبيزات محشيين و روتي كيما تاع برّا قناة النهار 30 مارس صورة وأعرف الأغنية في فقرة "pics" مع فاطمة وسعيد بطل بنت البلاد دارو حالة قناة النهار 04 أفريل معسكر : إقبال واسع على الأسواق الجوارية لإقتناء مختلف المنتوجات قناة النهار 19 مارس طقس مشمس وحار و درجات حرارة مرتفعة في هذه المناطق قناة النهار 24 مارس رجلاوي: راني نتمنى مانزيدش نخدمة في رمضان.. قناة النهار 07 أفريل صريح جدا: "كسب الحلال جهاد"... العمال اليوميون بين اللقمة الحلال و تحمل المصاعب قناة النهار 27 مارس