ترسيم اللواءين بن بيشة أمينا عاما لوزارة الدفاع وبن مداح قائدا للقوات البحرية

رسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كل من اللواء محمد الصالح بن بيشة أمينا عاما لوزارة الدفاع، واللواء محفوظ بن مداح قائدا للقوات البحرية.

وكان اللواء بن بيشة يشغل منصب أمين عام لوزارة الدفاع بالنيابة، فيما كان اللواء بن مداح يشغل منصب قائد القوات البحرية بالنيابة.

وتم تنصيب اللواء محمد الصالح بن بيشة، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني بالنيابة، شهر مارس الماضي، خلفا للّواء عبد الحميد غريس، حيث جرت مراسم التنصيب بمقر وزارة الدفاع الوطني، وفقا للمرسوم الرئاسي، المؤرخ في 11 مارس 2021.

فيما تم تنصيب اللواء محفوظ بن مداح، قائدا للقوات البحرية بالنيابة، خلفا للواء محمد العربي حولي. وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 31 ديسمبر 2020،

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