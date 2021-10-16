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ترسيم الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر

بقلم نادية بن طاهر
ترسيم الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء مجازر 17 أكتوبر
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
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قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ترسيم الوقوف دقيقة صمت كل سنة عبر كامل التراب الوطني، ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر بباريس.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961، سيكون بداية من يوم غد الأحد، الموافق لـ17 أكتوبر 2021، على السّاعة الحادية عشرة (11:00) صباحا.

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