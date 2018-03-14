ترسيم مشاركة وفاق سطيف وإتحاد العاصمة في الكأس العربية

رسّم الإتحاد العربي لكرة القدم، مشاركة وفاق سطيف وإتحاد العاصمة اليوم الأربعاء، في الكأس العربية الموسم المقبل.

حيث اجتمع ممثلو الإتحاد العربي مع رئيسي سوسطارة والوفاق حكيم سرار وحسان حمار بمقر “الفاف” بدالي ابراهيم.

وقال حمّار في تصريح لـ “النهار”: “إن شاء الله سنمثل الجزائر أحسن تمثيل، نحن متعودون على تقديم وجه رائع”.

وشدد حمار على أنّ الوفاق سبق له تمثيل الجزائر في ذات المنافسة ومثّل الجزائر أحسن تمثيل.

أما رئيس ديريكتوار إتحاد العاصمة، عبد الحكيم سرار، فقد أكد أنهم مجبرون على القيام بتحضير جيد للمنافسة وانتدابات في المستوى.

ورفض سرار وعد الشعب الجزائري وجماهير سوسطارة بالأخص، وشدد على التحضير الجيد للمنافسة.