ترسيم وتثبيت الأساتذة قبل نهاية الفصل الأول

في تعليمة وجّهتها وزارة التربية إلى المديرين الولائيين

منع الهدايا و”الزردات” أثناء عملية التفتيش والترسيم

‪ وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة لمديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أعلمتهم من خلالها بضرورة ترسيم الأساتذة قبل نهاية الفصل الجاري.

‪ وطالبت الوزارة من المفتشين باستكمال العملية باحترام التدابير الوقائية والعمل الجاد على إنهاء الترسيم في الآجال المحددة‪.

وجاء هذا حسب المراسلة بعد العديد من الشكاوى من بعض الأساتذة حول تقاعس عدد من المفتشين ومديري التربية في عملية الترسيم.

وأكدت المراسلة بأن الشكاوى الواردة من الأساتذة أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التربية، وبالتالي دعت المفتشين إلى الإسراع في برمجة امتحان الترسيم للأساتذة والموظفين والتكفل بكل الحالات والوضعيات العالقة، والتي استوفت كل الشروط، وذلك قبل نهاية السنة الدراسية الجارية‪ .

‪ من جهة أخرى، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية أثناء عملية الترسيم ومنع “الزردات” والحفلات المرافقة لكل عملية‪ .

كما أكدت وزارة التربية على تفادي الإفراط في إكراميات امتحانات التثبيت، والتي تكون في غالبها على عاتق الأستاذ المقبل على امتحان التثبيت‪ .

من جهة أخرى، أكدت الوزارة بأنه يمنع منعا باتا الإتيان بأقارب الأساتذة المقبلين على الترسيم، وهذا بسبب الضرر المعنوي الذي يمكن أن يقوموا به أثناء العملية، إضافة إلى إمكانية التأثير على المفتش المكلف بعملية الترسيم‪ .

هذا وشددت وزارة التربية الوطنية على تسليط عقوبات صارمة في حق مديري المؤسسات التربوية الذين سمحوا بمثل هذه الممارسات داخل مؤسساتهم، حيث يصل الأمر إلى حد فصل المدير الذي قام بهذه العملية، وإلغاء عملية الترسيم مع تسليط عقوبة على المفتش‪.