ترسيم يوم 15 سـبتمبر ”يوما وطنيا للإمام”
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن ترسيم يوم 15 سـبتمبر ”يوما وطنيا للإمام”.
وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 40 مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022. يتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام.
ووفقا لذات المرسوم يحتفل بهذا اليوم في كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات متنوعة وأنشطة دينية. تقديرا لمقام الإمام ومكانته ودوره العلمي والثقافي والاجتماعي في مجال تدعيم قواعد المرجعية الدينية وتعزيز الهوية الوطنية.
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وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا 22-217. مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق لـ 8 جوان 2022. يتضمن ترسيم تاريخ 4 أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي
بموجب مرسوم رئاسي وقّعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمّ ترسيم تاريخ 4 أوت من كل عام كـ”يوم وطني للجيش الوطني الشعبي”.
وحسبما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم إختيار التاريخ، لأنه “يخّلد تاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي”. ليواصل دون هوادة مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية. والإستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية. بالإضافة كذلك إلى الحفاظ على وحدة التراب الوطني
كما يحتفل بهذا اليوم الوطني على مستوى جميع مكوّنات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر كامل التراب الوطني. من خلال تنظيم عدّة تظاهرات وأنشطة، وتسليم عدّة تكريمات.
وأشار المرسوم، إلى أنه سيُحيى هذا اليوم الوطني عرفانا وتمجيدا لشهداء ومجاهدي ثورة التحرير المباركة، ولشهداء الواجب الوطني، ولكبار معطوبي مكافحة الإرهاب. وأفراد الجيش على تفانيهم الراسخ وتضحياتهم الجسام.
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ترسيم 27 ماي يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية
كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن ترسيم 27 ماي من كل سـنة يوما وطنيا للكشافة الإسلامية الجزائرية.
ووفق ذات المرسوم يحتفل بهذا اليوم عــبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات وأنشطة.
تقوم من خلالها تعزز دور الكشافة الإسلامية الجزائرية في صون القيم الوطـنـية والإنسانية وكذا ترقية روح المواطنة.
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