وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن ترسيم يوم 15 سـبتمبر ”يوما وطنيا للإمام”.

وتضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 40 مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022. يتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام.

ووفقا لذات المرسوم يحتفل بهذا اليوم في كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات متنوعة وأنشطة دينية. تقديرا لمقام الإمام ومكانته ودوره العلمي والثقافي والاجتماعي في مجال تدعيم قواعد المرجعية الدينية وتعزيز الهوية الوطنية.

طالع أيضا: ترسيم 4 أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي