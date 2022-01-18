ترسيم 04 أوت يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي

قرر عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن يكون يوم 04 أوت. يوما وطنيا للجيش الوطني الشعبي.

وقد ألقى رئيس الجمهورية خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا. عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.

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رئيس الجمهورية: الويل لمن اعتدى على الجزائر

ألقى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني. بُث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا. عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.

وحيّا رئيس الجمهورية الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لما أنجزه على رأس الجيش.

كما نوّه بجهوده المبذولة للإبقاء على جاهزية الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف.

وحيا رئيس الجمهورية كل جهود الضباط وضباط الصف والجنود وكل المنتسبين، الجديرين بالانتماء إلى جيشنا الباسل.

كما قدر عاليا الالتزام الوطني والاحترافية العالية، التي أثبتها جيشنا. خاصة في تلك المناورات التي أبرز فيها، ما وصل إليه باقتدار.

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رئيس الجمهورية: لهذا رفضت الجزائر الاستدانة من الخارج

قال عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. إن عدم استدانة الجزائر من الخارج يزعج العديد من الأطراف.

وقد ألقى رئيس الجمهورية خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا. عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.

وقال الرئيس تبون إن الاستدانة الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء الغربية وفلسطين.

وأضاف الرئيس تبون “أنشأ الشباب الجزائري حوالي 10 آلاف مؤسسة صغيرة في 2021، وهو جيل مؤسسات، لا تعرف تضخيم الفواتير والرشوة”.

وتابع رئيس الجمهورية “الجزائر متوجهة نحو نظام إقتصادي جديد، يرتكز على رأس المال النظيف”.

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التعليق السياسي وحرية التعبير.. هذا ما قاله رئيس الجمهورية

قال عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إن التعليق السياسي وحرية التعبير مضمونان. ولكن بأدب، لأنه لا علاقة لهما بالسب والشتم وكيل الأكاذيب ونشر الباطل ومحاولات تركيع الدولة بأساليب ملتوية.

وقد ألقى رئيس الجمهورية خطابا بمقر وزارة الدفاع الوطني، بُث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا. عبر كامل التراب الوطني، عن طريق تقنية التخاطب عن بعد.