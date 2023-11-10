ترسيم 125 ألف عامل في إطار المساعدة على الإدماج الاجتماعي بـ15 ألف مليار

قررت الحكومة ترسيم أزيد من مائة وخمسة وعشرين ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي وتحويل عقودهم من محددة إلى غير محددة بحلول العام لمقبل.

وفي ميزانيتها الخاصة بالسنة القادمة أي 2024، وتحديدا في الشق المتعلق بالتحويلات الموجه لفائدة الجماعات المحلية، كشفت الحكومة عن مبلغ مالي قدره 600 مليار دينار بما يمثل 14.6 من المائة من إجمالي التحويلات، سيوجه جزءا منه لتغطية صندوق التضامن والجماعات المحلية برصد 486 مليار دينار، من أجل المساهمة في تغطية زيادة على الرسم على النشاط المهني بـ80 مليار دينار، المطاعم المدرسية بـ60 مليار دينار لفائدة 5.7 مليون تلميذ، وكذا إدماج 125.495 مستفيدا من جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي إلى عقد غير محدد المدة بمبلغ 151 مليار دينار، ناهيك عن التعويضات التي ستقع على عاتق ميزانية الدولة بمبلغ 177 مليار دينار “الحرس البلدي، الفارق في الأجور لأعوان الجماعات المحلية، حراسة المدارس وغيرها وكذا التكفل بالتضامن لشهر رمضان الفضيل.

إلى ذلك، ساهمت الدولة بمبلغ 145 مليار دينار لفائدة الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء أدوية “100 مليار دينار” وتغطية الشطر الثالث والأخير من عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة لدى الصيدلية المركزية “45 مليار دينار” إضافة إلى 36 مليار دينار في معهد باستور الجزائر لاقتناء التلقيحات والأمصال والمتفاعلات لفائدة المؤسسات العمومية للصحة