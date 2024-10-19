ترسيم 160 ألف مستفيد من جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي بـ15 ألف مليار

سيستفيد أزيد من مائة وستين ألف مستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، من ترسم في عقود التوظيف بحلول السنة المقبلة، بعدما رصد الحكومة غلافا ماليا للتكفل بالعملية فاق خمسة عشر ألف مليار.

وفي إطار ميزانية الدولة التي رصدت من أجل التحويلات المالية لفائدة الجماعات المحلية والمقدرة بـ621.47 مليار دينار، بما يمثل ممثلة 10.9 من المائة من المبلغ الإجمالي لنفقات التحويل، فقد تم التفصيل في قيمة المبالغ المخصصة لتغطية نفقات الأنشطة المتعلقة بـ: صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية “الصندوق المشترك للجماعات المحلية سابقا” الذي بلغ مستواه المقترح لسنة 2025 مبلغ 500 مليار دينار.

وتغطي هذه المساهمة بالإضافة إلى تعويض الرسم على النشاط المهني بمبلغ 80 مليار دينار، المطاعم المدرسية 60 مليار دينار التي يستفيد منها 5.7 مليون تلميذ، إدماج 125.495 مستفيدا من جهاز نشاطات الإدماج المهني وتحويل عقود 161.150 مستفيد من جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بمبلغ 155 مليار دينار، ناهيك عن التعويض على عاتق الميزانية الدولة بمبلغ 185.5 مليار دينار لفوارق أجور الأعوان التابعين للجماعات المحلية حراسة المدارس الابتدائية والحرس البلدي.