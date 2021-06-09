ترشح أزيد من 5700 إمرأة في تشريعيات 12 جوان

قررت 5743 إمرأة خوض معترك التشريعيات المقررة في الـ 12 جوان الجاري وذلك بالترشح ضمن قوائم الأحزاب السياسية والأحرار. وهذا حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى رحبت نبيلة بن يحيي الأستاذة في العلاقات السياسية بالعدد الكبير الذي من النساء في القوائم الإنتخابية. وأضافت الأستاذة ان جل المشاركات ضمن قوائم المترشحين، هن من فئة الشباب، كما ان أغلبهن تخرجن حديثا من الجامعات.

وإعتبرت ذات المتحدثة ان دخول الفئة النسوية بقوة في الإنتخابات التشريعية جنبا إلى جنب مع الرجل مؤشر إيجابي.

كما انه في حال فوز هذه العدد الكبير من النساء في التشريعيانت ودخولهن قبة البرلمان. سيمكنهن من مواجهة الرهانات والتحديات التي تعرفها البلاد.

في حين إعتبر أحسن براهيمي أستاذ مختص في القانون صدور القانون الجديد للانتخابات يخدم حظوظ المرأة اكثر في الوصول للبرلمان على خلاف القانون السابق.