ترشح النائبة خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

رشّح رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني النائبة خليدة بوفدش لرئاسة البرلمان.

وحسم رؤساء الكتل البرلمانية موقفهم بدعم وتزكية خليدة بوفدش لتولي رئاسة المجلس الشعبي الوطني. في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية والتصويت .

وأعلنت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ترشيح النائبة خليدة بوفدش لرئاسة المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية العاشرة. انطلاقا من قناعة بأن المرحلة الراهنة تتطلب قيادة برلمانية تتمتع بالكفاءة والخبرة والقدرة على تعزيز أداء المؤسسة التشريعية والارتقاء بدورها الدستوري.

وتمتلك خليدة بوفدش وهي طبيبة أخصائية مسارا نضاليا في حزب جبهة التحرير الوطني، وكانت منتخبة في المجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة خلال العهدة الجارية.

وبعد انتخابها ستكون النائبة أول امرأة تترأس الغرفة التشريعية وستحظى بلقب السيدة الثالثة في الدولة.

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