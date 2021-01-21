ترشح قرابة 500 وكالة سياحة لتنظيم موسم العمرة الجديد

كشف الديوان الوطني للحج والعمرة، أن 470 وكالة سياحة ترشحت عبر البوابة الإلكترونية للديوان، للمشاركة في تنظيم العمرة.

وحسب بيان للديوان، توجد 309 وكالة من بين الوكالات المترشحة المشاركة في تنظيم الموسم السابق، وهو ما سيؤهلها تلقائيا للمشاركة في الموسم الجديد.

وقد تم قبول إلى غاية هذا الأسبوع ملف 80 وكالة فيما تم رفض 15 ملفا أخر.

و بالنسبة لعدد الوكالات السعودية المسجلة، فقد بلغ 256 وكالة تم التعاقد مع 147 منها، يضيف البيان.

وبخصوص تسليم التراخيص التي ستؤهل الوكالات السياحية لخوض موسم 1422 للعمرة فقد تم خلال الأسبوع الجاري، تسليم 277 ترخيصا.

فيما يوجد 38 ترخيصا آخرا قيد الانجاز، حسب ذات البيان.