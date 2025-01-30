ترشيح إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام

علق الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على اقتراح عضو البرلمان الأوروبي السلوفيني برانكو جريمز، بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام لعام 2025.

وكتب الملياردير الأمريكي “ماسك” على منصته “إكس”: “لا أريد أي جوائز”.

وفي وقت سابق، أعلن جريمز أنه اقترح ترشيح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام عام 2025 لدعمه حرية التعبير وتعزيز السلام.

وقال جريمز، إنه تم ترشيح الملياردير إيلون ماسك لجائزة نوبل للسلام لمساهمته. في النهوض بحرية التعبير، وهي قيمة أساسية للمجتمعات الديمقراطية.

وتم الترحيب بالجهود الأمريكية الأفريقية لدعم بيئة أكثر انفتاحً.ا لحرية التعبير باعتبارها خطوة مهمة في حماية حقوق الإنسان الأساسية وتعزيز الحوار الحر على مستوى العالم.