ترشيح الإعلامية الجزائرية فرح ياسمين في المسابقة العالمية للمؤثرين

🚨🚨🚨. أعلن بكل فخر انه تم ترشيحي في المسابقة العالمية الكبيرة للمؤثرين Influencer Awards Monaco و هذا عن فئة ( philanthropie /حب الإنسانية) نسبة للاعمال التحسيسية و التوعوية التي أجرب ان اسلط الضوء عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فخورة لاني اخترت وسط آلاف "المؤثرين" حول العالم ( رجال أعمال- فنانين – بلوغرز الخ) و الاهم انني في فئة تشبه تماما رؤيتي و مفهومي لكلمة مؤثر : ( تساعد في تحسين شيء -ولو بسيط- في حياة من يتابعك و تستخدم حب الناس كمنبر لمساعدة ناس أخرى في الحاجة و قضايا تمس المجتمع ) . لأن مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية قبل كل شيء 😘 . Je suis fière de vous annoncer ma nomination au prestigieux "Influencer Awards Monaco 2019" Et cela dans la catégorie (Philanthropie : amour de l'humanité ) . pour le travail de sensibilisation que je tente de faire sur mes réseaux sociaux). Fière d'avoir été choisie parmi des milliers d'influenceurs du monde entier (hommes d'affaires, artistes, blogueurs, etc.) Et d'être nominée dans une catégorie qui ressemble à ma vision et à ma conception du mot " Influenceur" : Aider son prochain et pousser le maximum de personnes à le faire . ouveurer pour sa communauté ). . Parce que les réseaux sociaux sont une responsabilité avant tout !