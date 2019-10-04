ترشيح الإعلامية الجزائرية فرح ياسمين في المسابقة العالمية للمؤثرين

أعلنت الإعلامية الجزائرية، فرح ياسمين، عن ترشيحها في المسابقة العالمية للمؤثرين “Influencer Awards Monaco”، عن فئة ” philanthropie حب الإنسانية”.

وعبرت الإعلامية الجزائرية عن سعادتها الكبيرة وفخرها، بترشيحها لهذه المسابقة العالمية الكبيرة، عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام.

وكتبت فرح ياسمين: ” تم إختياري، نسبة للأعمال التحسيسية والتوعوية التي أجرب أن أسلط الضوء عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت الإعلامية: ” فخورة لأني اخترت وسط آلاف “المؤثرين” حول العالم، كرجال أعمال وفنانين و”بلوغرز”، والأهم أنني في فئة تشبه تماما رؤيتي و مفهومي لكلمة مؤثر”.

وتابعت فرح ياسمين: “هذه الفئة تساعد في تحسين شيء ولو بسيط في حياة من يتابعك، وتستخدم حب الناس كمنبر لمساعدة ناس أخرى في الحاجة و قضايا تمس المجتمع “.