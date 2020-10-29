ترشيح سولكينغ لجوائز “NRJ Musique Awards” العالمية

ترشح النجم الجزائري ،سولكينغ ، الذي حققا نجاحا واسعا لاسيما في فرنسا، بجوائز “NRJ Musique Awards” العالمية، في فئتين مختلفتين في طبعتها العشرين.

ويتعلق الأمر بفئة أحسن تعاون غنائي الناطقة بالفرنسية بأغنيته « Melegim » مع مغني الراب Dadju .

والثانية أحسن إكتشاف فرانكوفوني، في فئة “أحسن تعاون غنائي الناطق بالفرنسية” ” لجوائز NRJ الموسيقية لعام 2020.

ويواجه منافسة قوية مع: جيمز وستينج، Grand Corps Malade وCamille Lellouche، لارتيست وكارولينا، حيث يشارك سولكينغ مع Dadju بأغنيته الأكثر إستماعا على تطبيق سبوتيفاي “Melegim”.

بينما في الفئة الأخرى التي تم ترشيحه لها أيضا، يجد سولكينغ نفسه في منافسة مع Alliel ، Hatik ،Squeezie ، Tayc و Wejdene.

هذا وسيقام حفل توزيع الجوائز لهذه السنة في 5 ديسمبر المقبل بباريس .

ودعا النجم الجزائري سرلكينغ، جمهوره في الجزائر، للتصويت له الرابط التالي:

https://www.nrj.fr/music-awards?category=collaboration-francophone-de-lannee