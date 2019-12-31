ترشيح مهندس باتصالات الجزائر في مسابقة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

أختير مهندس وباحث من اتصالات الجزائر، من طرف الإتحاد الدولي للاتصالات للمشاركة في مسابقة “جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020”.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، يشارك فتح الله مرازقة وهو إطار سامي وباحث لدى اتصالات الجزائر بهذه المسابقة المخصصة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وسيتم التصويت في هذه المسابقة خلال الفترة الممتدة ما بين 21 ديسمبر 2019، و24 جانفي 2020.

وتكافئ المسابقة أفضل 18 مشروعا في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بهدف تعزيز مجتمع المعلومات.

وسيشارك فتح الله مرازقة، بمشروعه الذي يحمل إسم “النظام المعلوماتي الجغرافي لتهيئة الإقليم: حالة تطبيقية للتهيئة الرقمية”.

ويتمثل مشروعه في تزويد جميع الأطراف الفاعلة في مجال تهيئة الإقليم، بوسيلة قادرة على تجميع ورصد كل المعلومات المرتبطة بالبنى التحتية في قاعدة بيانات مكانية تتيح في الأخير إنشاء نموذج تشغيلي.

وأكدت مؤسسة اتصالات الجزائر أن مشاركة مهندسها في هذه المسابقة العلمية، تعد مصدر فخر للجزائر وللمؤسسة داعية الجزائريين لدعمه من خلال التصويت على مشروعه من خلال الموقع التالي:

https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start

ويتم التصويت بالتسجيل أولا على الموقع ثم اختيار الفئة: “C7 E GOVERNMENT” ثم التصويت بعدها لمشروع “Geographic information system for territory planning”.