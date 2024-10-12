قناة النهار ترقبوا في مهمات أمنية.. “مداهمات أشاوس الدرك الوطني لأوكار الجـ.ـريمة في مشاهد حقيقية” بقلم الجزائر نشر في 12 أكتوبر 2024 - 23:20 algeria شارك غرِّد أرسل 18 0 رابط دائم : https://nhar.tv/edcM9 اقرأ أيضا تربية : الدرس الإفتتاحي .. هذا ما يعرفه التلاميذ عن السلامة المرورية وقانون المرور قناة النهار 23 سبتمبر طالع هابط: دكاترة ينظمون وقفة احتجاجية ويوجهون رسالة لرئيس الجمهورية من أجل التوظيف قناة النهار 01 أكتوبر طلبة يثمنون قرار الرفع من منحة الطالب قناة النهار 07 أكتوبر العاصمة: تأخر إنطلاق الدراسة .. تلاميذ ضحـ.ية تأخر تحضيرات الدخول المدرسي قناة النهار 23 سبتمبر تربية : بعد قرار تحويلهم .. تلاميذ مدرسة المجاهد محمد ملول بالسحاولة متخوفون قناة النهار 25 سبتمبر مالية: ضعف المنحة السياحية .. الأزمة تنفرج قريبا قناة النهار 07 أكتوبر باتنة / الأوحال تمنع التلاميذ من الدراسة وتحاصر عشرات العائلات ببريكة قناة النهار 27 سبتمبر مالية: إجبارية نسبية لاستخدام الدفع الإلكتروني.. البداية بأربعة مجالات قناة النهار 12 أكتوبر رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تتفقد المرضى المصابين بالملاريا في تيمياوين قناة النهار 03 أكتوبر كمال مهوي يقصف بالثقيل.. "ياكلوا عند ماما فرنسا ويجو يحكو على محرز" قناة النهار 12 أكتوبر