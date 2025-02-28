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ترقب هلال شهر رمضان اليوم

بقلم نادية بن طاهر
ترقب هلال شهر رمضان اليوم
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ستعقد اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مساء اليوم الجمعة، ندوة خاصة حول ترقب هلال شهر رمضان الفضيل لهذا العام 1446هـ / 2025م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، أن ليلة ترقب هلال شهر رمضان، ستكون اليوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ، الموافق لـ28 فيفري 2025م.

وأكدت الوزارة أنه وإحياءً لهذه السُّنَّة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بهذه المناسبة بعد صلاة المغرب بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي. المحمدية - الجزائر، وستبث عبر وسائل الإعلام.

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