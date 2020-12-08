ترقية أكثر من 1000 أستاذ محاضر إلى أساتذة تعليم عالي

الاعتماد لأول مرة على المنصة الرقمية لدراسة الملفات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ترقية 1037 أستاذ محاضر من بين 1331 مترشح أودعوا ملفاتهم، إلى مصف أساتذة التعليم العالي.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بوزيان، بأن إجراء المداولات كان بحضور اللجان الفرعية السبع للجنة الجامعية الوطنية، حيث أسفرت النتائج عن ترقية 1037 أستاذ إلى مصف أستاذ التعليم العالي من بين 1331 مترشح أودعوا ملفاتهم، أي بنسبة 78 من المئة.

وأشار وزير القطاع بالمناسبة، إلى أنه تم الاعتماد، لأول مرة، على منصة رقمية لإيداع ملفات الترقية ودراستها، وهو ما ساهم في تخفيف الأعباء السابقة المتسمة بالإجراءات البيروقراطية الثقيلة التي كان يتحملها الأساتذة، مما انعكس إيجابا على تسيير الملفات، لا سيما في ظل الظروف الصحية الصعبة.

كما سمحت عملية الرقمنة بتكوين خبراء اللجنة الجامعية الوطنية بخصوص استعمال المنصات الرقمية، وكذا التأكد الآني من صحة المنشورات العلمية، تدقيق الملفات المودعة ودراستها من قبلهم، من دون تحمل أعباء التنقل، مما مكّن من توفير موارد مالية معتبرة، يضيف الوزير.

وجدّد الوزير بهذا الخصوص، التأكيد على أن تعميم رقمنة مختلف نشاطات القطاع في ميادين التكوين، البحث والحوكمة، تعدّ واحدة من التحديات التي رفعتها الوزارة في إطار رؤيتها الجديدة التي تضمنها برنامج عملها على المديين القصير والبعيد.

وبالأرقام، أسفرت نتائج هذه الدورة التي نجح فيها 78 من المئة من مجموع المترشحين، عن ترقية 127 أستاذ في فرع الآداب واللغات، 270 في العلوم الاجتماعية والإنسانية، 164 في تخصص العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير، 127 في العلوم الدقيقة، 91 في العلوم القانونية والإدارية، 103 في فرع علوم الطبيعة والحياة، إضافة إلى 155 أستاذ في تخصص التكنولوجيا.