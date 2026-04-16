ترقية الاستثمار..توفر العقار في هذه المناطق

أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لكافة المستثمرين وحاملي المشاريع عن توفر مجموعة من الأوعية العقارية المهيأة لاحتضان مشاريع استثمارية. على مستوى الولايات التالية: قسنطينة (المنطقة الصناعية الدوامس)، سيدي بلعباس (المنطقة الصناعية راس الماء)، تلمسان (المنطقة الصناعية العريشة)، الجلفة والمدية (المنطقة الصناعية بوغزول) وتيارت (المنطقة الصناعية زعرورة).

ودعت الوكالة في إطار التحضير لعملية تحديد طبيعة النشاطات التي ستخصص لها هذه الأوعية العقارية، وفقا لاحتياجات المستثمرين، عند نشرها عبر المنصة الرقمية للمستثمر، حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار بهذه الولايات إلى التعبير عن رغباتهم.

وذلك عبر الروابط المخصصة لهذا الغرض

المنطقة الصناعية راس الماء (سيدي بلعباس)

‏https://services.aapi.dz/index?service=porteur…

المنطقة الصناعية العريشة (تلمسان)

‏https://services.aapi.dz/index?service=porteur&zone=aricha

المنطقة الصناعية بوغزول (الجلفة والمدية)

‏https://services.aapi.dz/index?service=porteur…

المنطقة الصناعية زعرورة (تيارت)

‏https://services.aapi.dz/index?service=porteur&zone=zaaroura

المنطقة الصناعية الدوامس (قسنطينة)

‏https://services.aapi.dz/index?service=porteur&zone=douames

ويتم إيداع طلبات الاستفادة من هذه الأوعية حصريًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك بعد نشر العروض المتعلقة بها.

