ترقية التعاون بين الجزائر و موريتانيا في قطاع التكوين المهني
استقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، اليوم الخميس، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجزائر، ودادي ولد سيدي هيببة.
وفي بيان للوزارة، عبّراالسفير عن حفاوة الاستقبال وعن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.
مؤكدا على ترقية التعاون في مختلف المجالات ومنها قطاع التكوين المهني، حيث أبدى الرغبة الملحة في الاستفادة من تجربة الجزائر.
خصوصا في التكوين في مجالات الطاقة والمناجم التي توليها موريتانيا أهمية كبيرة خصوصا وأنها مقبلة على اكتشافات مهمة في هذا المجال.
من جهته أبدى الوزير سعادته بالتعاون مع البلد الشقيق في هذه التخصصات، وغيرها من التخصصات الهامة
مثل تحلية المياه والطاقات المتجددة والصيد البحري وغيرها.
كما أبدى الاستعداد لاستقبال الطلبة الموريتانيين للتكوين في الجزائر.
مضيفا إلى هذا إمكانية تكوين المكونين في التخصصات المطلوبة، ليكونوا قادرين على أداه المهمة التكوينية في بلدهم.
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مرابي يؤكد على ضرورة ربط التكوين بالأساليب الحديثة
كما أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي اليوم الخميس، على ضرورة ربط سياسة التكوين بالأساليب الحديثة بما يضمن تحسين أداء المكوّن.
وفي بيان للوزارة،أكد الوزير على هامش زيارته لورشة “تكوين المكونين” المنعقدة على هامش الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين،
على ضرورة ربط سياسة التكوين بالأساليب الحديثة، بما يضمن تحسين أداء المكوّن.
وفي هذا السياق ذكر البيان أن من أبرزها اعتماد منهجية المقاربة بالكفاءات في إعداد البرامج وإدراج الكفاءات الجديدة التي لا بد أن يمتلكها المُكونون.
ولعلّ هذا ما يستدعي التفكير والنقاش لوضع آليات جديدة لبناء وتنفيذ مخطط تكوين وتحسين مستوى المكونين وإعداد وتصميم برنامج تكوين المكونين.
وهذا وفق المقاربة بالكفاءة، وتعزيز دور المفتشين البيداغوجيين في هذا المجال.
كما أكد الوزير على ضرورة تشجیع التكوین عن طریق التمھین، من خلال دراسة سبل تفعیل الشراكة
مع مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادیة العمومیة الخاصة.
وغیرھا من الھیئات، بھدف ضمان تكوین ید عاملة مؤھلة تستجیب لإحتیاجات سوق الشغل.
كما حثّ المشاركين في الورشة على ضرورة دراسة آليات تشجيع الشباب للإقبال على التكوين، لاسيما في نمط التكوين عن طريق التمهين،