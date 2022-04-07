ترقية التعاون بين الجزائر و موريتانيا في قطاع التكوين المهني

استقبل وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، اليوم الخميس، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الجزائر، ودادي ولد سيدي هيببة.

وفي بيان للوزارة، عبّراالسفير عن حفاوة الاستقبال وعن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

مؤكدا على ترقية التعاون في مختلف المجالات ومنها قطاع التكوين المهني، حيث أبدى الرغبة الملحة في الاستفادة من تجربة الجزائر.

خصوصا في التكوين في مجالات الطاقة والمناجم التي توليها موريتانيا أهمية كبيرة خصوصا وأنها مقبلة على اكتشافات مهمة في هذا المجال.

من جهته أبدى الوزير سعادته بالتعاون مع البلد الشقيق في هذه التخصصات، وغيرها من التخصصات الهامة

مثل تحلية المياه والطاقات المتجددة والصيد البحري وغيرها.

كما أبدى الاستعداد لاستقبال الطلبة الموريتانيين للتكوين في الجزائر.

مضيفا إلى هذا إمكانية تكوين المكونين في التخصصات المطلوبة، ليكونوا قادرين على أداه المهمة التكوينية في بلدهم.

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