ترقية الدكتور رضوان بلخيري الى رتبة بروفيسور ليصبح اصغر من يحمل هذه الرتبة الأكاديمية في الجزائر

أعلنت اللجنة الوطنية الجامعية المختصة بترقية الأساتذة المحاضرين الى صف الأستاذية “بروفيسور”، خلال الدورة الرابعة والأربعين.

وخلال الدورة تم ترقية الدكتور رضوان بلخيري أستاذ محاضر في الإعلام والاتصال بجامعة العربي التبسي بتبسة ومدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع الى رتبة استاذ تعليم عالي.

وبهذه الترقية يحتل مرتبة أصغر بروفيسور في الجزائر بعمر لا يتجاوز 37 سنة.

ويعتبر الأستاذ رضوان بلخيري الذي تقلد عدة مناصب مسؤولية على مستوى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة العربي التبسي.

الأستاذ رضوان بلخيري صاحب مسار أكاديمي حافل بالإنجازات رغم صغر سنه حيث يحمل سيرة علمية وإنتاجات نوعية.

و تتمثل في 8 كتب منشورة منها 4 كتب نشرت في الخارج و11 مقالا دوليا و10 مقالات وطنية اضافة الى تنظيم والمشاركة في 24 ملتقى دولي و15 ملتقى وطني.

وقد أعرب المتوج بمرتبة اصغر بروفيسور والذي يشغل ايضا مدير مخبر البحث في دراسات الإعلام والمجتمع.

وأيضا رئيس مشروع بحث بعنوان الاتصال المؤسساتي في قطاع التعليم العالي ل النهار اون لاين عن سعادته بهذه الترقية التي يرى انها بداية أخرى لمسيرة أكاديمية.

وستتواصل بكل جد واجتهاد من اجل العمل على الإنتاج اكثر وتقديم الأفضل دون ان ينسى التذكير بالشكر الكبير لكل من يعرفه ولكل من شجعه ولو بالكلمة الطيبة.

ومعهم أعضاء لجنة الخبراء الذين لبوا نداء الوزارة وقاموا بعمل جبار رغم الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمر به البلاد وكل العالم جراء تفشي جائحة كورونا.