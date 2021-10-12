ترقية الشراكة “الجزائرية-السعودية” بما يخدم المصلحة المشتركة

إستقبل البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية عبد الله بن ناصر البصيري، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه المقابلة في سياق زيارة مجاملة قام بها السفير الجديد للمملكة العربية السعودية لدى الجزائر.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين وتدعيمه.

وأبدى الطرفان استعداد حكومة البلدين على العمل سويا من أجل تطوير التعاون البيني وتبادل الخبرات بهدف الدفع بالعلاقات الثنائية، وترقية الشراكة الجزائرية–السعودية بما يخدم المصلحة المشتركة.

وأعرب السفير، بمناسبة هذا اللقاء، عن إمتنانه بالإستقبال الحار الذي حظي به من طرف وزير الصحة، مؤكدا على عمق العلاقات الراسخة والوطيدة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.

وجرت خلال ذات اللقاء، محادثات حول الوضعية الوبائية والسياسة المنتهجة من قبل الحكومتين في مجال مكافحة فيروس كوفيد-19.

أين استعرض السفير ما قامت به المملكة السعودية في سبيل مكافحة هذا الفيروس خاصة ما تعلق منها بعملية التلقيح.

ومن جهته شدد الوزير على أهمية التلقيح لمجابهة هذا الوباء.

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