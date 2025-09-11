ترقية الصادرات وتطوير الموانئ.. الوزير الأول بالنيابة يترأس إجتماعا وزاريا مشتركا

ترأس الوزير الأول بالنيابة سيفي غريب إجتماعا وزاريا مشتركا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الصادرات. ولاسيما من خلال تطوير الموانئ المخصصة لتصدير الإسمنت والكلنكر.

الاجتماع ضم الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة الخارجية وترقية الصادرات والأشغال العمومية والنقل. بالإضافة كذلك إلى محافظ بنك الجزائر والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصدير الإسمنت.

بعد الاستماع إلى عدد من العروض حول وضعية المنشآت التحتية على مستوى مختلف الموانئ المعنية بعمليات التصدير. وكذا إلى انشغالات واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين تم اتخاذ جملة من التدابير العملية والفورية. التي ترمي إلى مرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر على المدى القصير وخاصة من خلال ترشيد استغلال المنشآت التحتية المتاحة حاليا بغرض رفع قدراتها التخزينية والتحكم في التكاليف اللوجستية.

كما تم دراسة عدد من المقترحات الهادفة لضمان سيولة أكبر للمواد المصدرة على المدى المتوسط وخاصة في ظل الاستثمارات الهامة في هذا المجال التي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في الفترة المقبلة.

