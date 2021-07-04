ترقية العميد قواسمية قائد الدرك الوطني إلى رتبة لواء

أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي.بمناسبة الإحتفال بعيدي الإستقلال والشباب.وتم ترقية العميد نور الدين قواسمية، قائد الدرك الوطني، إلى رتبة لواء.

وجاء ذلك، بناءً على أحكام الدستور، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة يوم 1 يوليو 2021.المتضمنة الترقية في صفوف الجيش العامل.وقلد رتبة لواء من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، العمداء التالية أسماؤهم: نور الدين قواسمية، ومراد قربوع، وسرير أعومر، وعبد النور عزوز.ورحال مليزي، وصالح شقلال، ورابح محتوت، ومبروك سابع، وأحمد سالمي، ومحمد أحمد سايح، والزبير غويلة.

وقلد رتبة عميد من طرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، العقداء التالية أسماؤهم: محمد الشريف حفصي، وقدير بن سلوسي.ومحمد الصالح حمود، وتوامي رداوي، وبن سليمان الخلال.ومحمد خضري، وسليمان غزالي، وعز الدين ساكري، وصورية عيساوي.وقلد رتبة عميد من طرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، العقداء التالية أسماؤهم: عبد القادر بلطرش.