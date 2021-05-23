ترقية المشرفين الرئيسيين للتربية إلى رتبة مستشار تربية

بعد الجمع بين الأقدمية الحالية والمكتسبة

تحويل تلقائي لترقية مساعدي التربية إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية

سمحت وزارة التربية الوطنية بالتحويل التلقائي للترقية لرتبة مساعد رئيسي للتربية لكل مساعدي التربية الذين يثبتون خمس سنوات أقدمية في المنصب، حيث سيستفيد أكثر من 500 مساعد تربية على المستوى الوطني من هذه الترقية التلقائية، بعدما حرموا منها لسنوات، لعدم قدرتهم على اجتياز المسابقة المهنية.

وسيتم تحويل هؤلاء تلقائيا من الصنف 7 إلى الصنف 8، فيما رخّصت الوزارة للمشرفين الرئيسيين، للترقية إلى رتبة مستشار تربية، بعد الجمع بين الأقدمية الحالية والمكتسبة، حيث فتحت وزارة التربية 2893 منصب مالي للترقية لرتبة مستشار تربية على المستوى الوطني لكل الأستاذة الرئيسيين للطور المتوسط الذين يثبتون خمس سنوات أقدمية، أو أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 7 سنوات خدمة فعلية، والمشرفين الرئيسيين الذين يثبتون سبع سنوات أقدمية في هذا المنصب، حيث رخصت الوزارة للمشرفيين الرئيسيين بالمشاركة في هذه المسابقة للترقية لرتبة مستشار تربية، بعد جمع الأقدمية الحالية في المنصب الحالي كمشرف رئيسي للتربية، والأقدمية المكتسبة في المنصب الأصلي كمشرف تربية، وبالتالي توفرت فيهم شروط الأقدمية التي تسمح لهم بالمشاركة في هذه الترقية، والمقدرة بسبع سنوات خدمة فعلية، وسيستفيد من هذه الترقية عن طريق الامتحان المهني، أكثر من 1200 مشرف تربية رئيسي تمت ترقيتهم إلى هذه التربية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قوائم التأهيل سنة 2017، بعدما كانوا مشرفين للتربية منذ إدماجهم سنة 2012 بعد دخول القانون الخاص حيز التطبيق، كونهم متحصلون على الشهادة الجامعية التطبيقية.

وشرعت مديريات التربية في استقبال ملفات الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة المهنية، على أن تنتهي عملية إيداع الملفات يوم 9 جوان المقبل، ويتضمن الملف استمارة معلومات وصورتين وكل قرارات المسار المهني.

وحددت ذات الوزارة تاريخ المسابقة، يوم السبت الموافق لـ 10 جوان الداخل، ويخضع المترشحون الناجحون قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين مخصص لكل رتبة، كما حددت احتساب الأقدمية إلى غاية 10 /07 /2021، ويمكن للمقصيين من المشاركة في امتحان الترقية، تقديم طعن إلى مديرية التربية، يتم البتّ فيه خلال 5 أيام قبل إجراء المسابقة المحددة يوم السبت 10 جوان.

من جهته، لوّح القيادي في النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، محمد واضح، في اتصاله بـ “النهار”، بمقاطعة هذه الامتحانات المهنية بسبب قلّة المناصب المالية المخصصة للترقية في رتبتي مشرف ومشرف رئيسي للتربية.