ترقية جامع الجزائر الأعظم كمبنى مستدام
وقع المحافظ للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، البروفيسور نور الدين ياسع والمدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر نسيم مختاري، أمس الإثنين اتفاقية تعاون إطارية.
وتهدف الإتفاقية، إلى تثمين منشآت الطاقة المتجددة والحلول عالية الكفاءة في استخدام الطاقة. بالإضافة إلى الترويج لجامع الجزائر كمبنى مستدام ومنخفض الكربون وذو نجاعة في استخدام الموارد. ويأتي ذلك، في إطار مقاربة البناء المستدام ولتلبية جزء من احتياجاته من الطاقة.
كما تم تجهيز المسجد الكبير في الجزائر العاصمة بمحطة كهروضوئية لتوفير الإضاءة الداخلية للقاعة. بالإضافة إلى سخان مياه شمسي جماعي لإنتاج الماء الساخن، والإنارة الخارجية، وكذا نظام ثلاثي التوليد يسمح بالإنتاج المشترك للكهرباء والحرارة والبرودة ونظام استعادة مياه الأمطار والمياه اللمستعملة.
وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقدم المحافظة الدعم الفني للوكالة، في مراقبة وصيانة منشآت الطاقة المتجددة. ويأتي ذلك، لضمان عملها واستدامتها بشكل صحي. كما يساعد في إجراء الدراسات والتقييمات المتعلقة بتوازن الطاقة وتجنب انبعاثات الكربون هذه المنشآت.
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مسجد الجزائر الأعظم من أفضل التصاميم المعمارية في 2021
وتوج مسجد الجزائر الأعظم، بالجائزة السنوية من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبي لتصميم الفنون المعمارية.
وتقدمت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، بتهانيها للجزائر، على هذا التتويج المشرف للمسجد الأعظم الذي أبهر العالم بتصميمه المعماري.
هذا وقد أنجز المسجد الأعظم من طرف شركة الهندسة المعمارية يورغن إينجل أرشيتيكتن المتواجدة بألمانيا.
ويعد مسجد الجزائر الأعظم، ثالث أكبر مسجد في العالم بعد مسجد الحرمين.
وتم تدشين “المسجد الأعظم”، يوم 28 أكتوبر 2020، تزامنا مع ليلة المولد النبوي الشريف، وتمت عملية التدشين بفتح قاعة الصلاة.
كما تزامن افتتاح قاعة الصلاة مع الاحتفالات بذكرى الفاتح نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع الثورة. وهو ما يعبر عن الروابط القوية للشعب الجزائري مع هذه اللحظة التاريخية التي حرّرته من الاستعمار.
ويتربع مسجد الجزائر على مساحة تزيد عن سبعة وعشرين هكتارا. كما يتوفر على مئذنة تعدّ الأعلى في العالم بطول يقدر بـ 267 متر، أي بمعدل ثلاثة وأربعين طابقا.
وبناء المسجد الأعظم، مضاد للزلازل وملحقة به مواقف تستوعب 4 آلاف سيارة ومساحة قاعة الصلاة فيه تزيد على هكتارين.
وتتسع قاعة الصلاة، لأكثر من 36.000 مصلي ومن الممكن مع استعمال المساحات الخارجية أن يتسع لحوالي 120.000 مصل
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