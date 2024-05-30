ترقية دائرة قايس إلى ولاية منتدبة

اعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس عن ترقية قايس إلى ولاية منتدبة.

وبمناسبة زيارة العمل التي قادته إلى ولاية خنشلة اليوم الخميس كاشف الرئيس تبون عن تخصيص برنامج تكميلي آخر للولاية.

وبخصوص برامج السكن بالولاية, أكد رئيس الجمهورية أنه تقرر “انطلاقا من اليوم إضافة 2000 مسكن ريفي”، وهي حصة تضاف الى “الـ 4000 مسكن ريفي المبرمج”. لتصبح الحصة الإجمالية للولاية 6000 مسكن بمختلف الصيغ.

وأضاف رئيس الجمهورية أنه بالنسبة للمناطق الجبلية، “سنمنح إعانة بقيمة 100 مليون سنتيم”.

وخلال إشرافه على لقاء مع أعيان ومختلف فواعل المجتمع المدني لولاية خنشلة كشف الرئيس تبون أنه فور رجوعه إلى العاصمة سيكلف وزير الصناعة بإعداد دراسة معمقة لإنشاء منطقة صناعية بالولاية.