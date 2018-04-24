ترقية ضباط الصف إلى ضباط في الجيش.. بشروط!

النهار تنشر تفاصيل مرسوم جديد يحدد شروط تجنيد الضباط العاملين بالمؤسسة العسكرية

الإجراء الجديد يستفيد منه كل ضابط صف درس على الأقل سداسيين بالجامعة ولم يتجاوز عمره 28 سنه

أجاز رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي الاستفادة من الترقية إلى ضباط في حال توفرت فيهم جملة من الشروط التي حددها مرسوم رئاسي تم نشره، أول أمس، بالجريدة الرسمية.

وحسب نص المرسوم، فإن عمليات تجنيد ضباط المؤسسة العسكرية التي كانت في السابق تخص فقط بشكل حصري، المدنيين من الذين يستوفون شروط التجنيد في صفوف الجيش، مثل حيازة شهادة البكالوريا أو شهادة جامعية، قد باتت اليوم تشمل أيضا المجندين من ضباط الصف العاملين والمتقاعدين.

وعدّل المرسوم الرئاسي بعض المواد الواردة في شروط تجنيد ضباط الجيش الصادر في عام 2008، حيث ورد في المادة 4 من المرسوم أنه «يتم تجنـيد الضباط العاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية»، لتضيف المادة أن عمليات تجنيد الضباط تتم عبر طريقتين، بعدما كانت في السابق تخص فقط العاملين من الحياة المدنية الذين يحوزون على شهادة البكالوريا أو شهادة جامعية.

ونصت الطريقة الثانية لتجنيد الضباط على أحقية ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة في التحويل والترقية.

ووضع المرسوم الجديد شروطا على ضباط الصف للاستفادة من الترقية والتحويل إلى ضباط، حيث نص على وجوب حيازة المرشحين على شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى، أو أولئك الذين يثبتون، على الأقل، مستوى سنة ثانية مؤداة من التعليم الجامعي.

وبالنسبة لفئة ضباط الصف المتعاقدين والعاملين، فقد أعفتهم الشروط الجديدة للتجنيد كضباط من شرط العزوبية، وهو الشرط الذي ينطبق على المرشحين من الحياة المدنية، كما أسقط أيضا شرط السن على ضباط الصف، حيث تم استثناؤهم من شرط سن أقل من 23 سنة المطبق على المرشحين من الحياة المدنية، وتم اشتراط عمر 28 سنة كحد أقصى.

ومن شأن هذه الإجراءات المستحدثة الواردة في الشروط الجديدة لتجنيد الضباط في صفوف الجيش أن تشمل فئات وشرائح واسعة من ضباط الصف العاملين والمتعاقدين في المؤسسة العسكرية، من الذين قاموا بتطوير مؤهلاتهم العملية بعد تجنيدهم في صفوف الجيش.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجزائر اعتمدت، خلال سنوات ما بعد الاستقلال، على نظام الترقية غير متناهي لضباط الصف، بموجب القانون الأساسي لضباط الجيش الصادر في 31 أكتوبر 1969، لدرجة أن الكثير من ضباط الصف أصبحوا ضباطا سامين سنوات الثمانينات، قبل أن يتم غلق باب الترقية والتحويل إلى ضباط في وجه ضباط الصف منتصف الثمانينات.