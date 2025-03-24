ترقية فرع الإعلام بجامعة بوزريعة إلى قسم

تم ترقية فرع علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الانسانية بجامعة الجزائر 2 إلى قسم علوم الإعلام والاتصال طبقا للقرار رقم324 الصادر بتاريخ 17مارس2025 الممضي من قبل الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد قسم علوم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الانسانية بجامعة الجزائر 2 من بين أكبر أقسام الجامعة الذي التحق به هذا العام الجامعي 1600 طالب في طوري الليسانس والماستر .

و ينشط بقسم علوم الإعلام والاتصال به نادي نجوم الطلبة الذي تأسس بداية الموسم الجامعي والذي يعد فضاء للطلبة للتدريب والتكوين. ويقوم بتنظيم خرجات ميدانية للطلبة في مختلف فنون الإعلام. وفضاء للمواهب الطلابية للممارسة مهنة الإعلام.

وجاء هذا الانجاز بفضل السياسة الرشيدة لرئيس جامعة الجزائر 2 البروفيسور سعيد رحماني، الذي منذ توليه زمام الأمور تم اضافة العديد من الايجابات لكل أقسام الجامعة، كما ظهر دوره جليا في كلية الهلوم الانساية الت حرص على أن تكون في مصاف الكليات .

وقد لعب عميد العلوم الانسانية البروفيسور “قدور محمد” الذي تولى المنصب مع بداية السنة الجامعية دورا كبيرا في هذا القرار الذي سيعطي دفعا جديدا. للرقي بهذا القسم الذي يستقطب سنويا آلاف الطلبة. وسط برامج مدروسة تشرف عليها الدكتوره رئيسة القسم ابتسام مباركي التي هي الأخرى. عملت على ترقية هذا الفرع منذ توليها منصب التسيير.

للإشارة فإن كلية العلوم الانسانية بجامعة الجزائر 2التحق بها مع هذا الموسم الجامعي أكثر من 5 الاف طالب. موزعين عبر ثلاثة أقسام بالإضافة إلى قسم الإعلام والاتصال قسمي الفلسفة. والتاريخ في حين تم ترقية قسم علم المكتبات إلى معهد.