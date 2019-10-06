ترقية “مادام دليلة” تُفجّر احتجاجات داخل وكالة صندوق التقاعد بالشراقة

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ترقية “مادام دليلة” تُفجّر احتجاجات داخل وكالة صندوق التقاعد بالشراقة
بقلم حبيبة محمودي

شهدت وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بالشراقة، غربي العاصمة، اليوم الأحد، احتجاجات للموظفين والإطارات داخل مقر الوكالة.

وتوقف الموظفون المحتجون عن العمل، لمدة من الزمن، خلال الفترة المسائية، رفعوا خلالها لافتات تضمنت شعارات ضد ممارسات الإدارة.

الشراقة

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن العمال المحتجين نددوا بقرارات وصفوها بالعشوائية، بات المدير الجديد للوكالة يتخذها.

وتقول المصادر إن ما أثار غضب عمال وكالة صندوق التقاعد، بشكل خاص، هو الترقيات العشوائية التي قالوا إن “محظوظين” فقط أصبحوا يستفيدون منها.

ويتحدث المحتجون داخل الوكالة عن ترقية “غير مستحقة” لرئيسة مصلحة إلى منصب رئيسة، مقابل تهميش كفاءات وإطارات أخرى بالوكالة.

وما زاد من غضب واحتقان موظفي الوكالة، تقول مصادرنا، هو قول المستفيدة من الترقية، أن ذلك كان كهدية بمناسبة عيد ميلادها، من زوجها الذي له معارف بالوزارة الوصية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=708724

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