ترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدية

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوما رئاسيا يتضمن ترقية عدد من الدوائر إلى ولايات منتدبة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تم ترقية 7 دوائر إلى ولايات منتدبة ويتعلق الامر بكل من:

ترقية دائرة أفلو بولاية الأغواط إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرتي عين وسارة ومسعد بولاية الجلفة إلى ولايتين منتدبتين.

ترقية دائرة بريكة بولاية باتنة إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرة قصر الشلالة بولاية تيارت إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرة لبيض سيدي الشيخ بولاية البيض إلى ولاية منتدبة.

ترقية دائرة بوسعادة بولاية المسيلة إلى ولاية منتدبة.

كما عيّن رئيس الجمهورية ولاة منتدبين على راس الولايات المنتدية الجديدة وهم كأتي

تعيين بن مراح يونس واليا منتدبا لأفلو بالأغواط.

تعيين بو الذهب السعيد واليا منتدبا لبريكة بباتنة.

تعيين داودي توفيق واليا منتدبا لقصر الشلالة بتيارت.

تعيين علواش بوعلام واليا منتدبا لعين وسارة بالجلفة.

تعيين داودي عادل واليا منتدبا لمسعد بالجلفة.

تعيين مودن عبد ربي واليا منتدبا للبيض سيدي الشيخ بالبيض.

تعيين بن أحمد رياض واليا منتدبا لبوسعادة بالمسيلة.