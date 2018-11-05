ترقية وتنصيب مدير السكن بالعاصمة إلى مدير السكن الترقوي بالوزارة

تم أمس الأحد ترقية مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة إسماعيل لومي إلى مدير السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران.

وتم تنصيبه واستقباله من طرف وزير السكن عبد الوحيد طمار كمديرا للسكن الترقوي بالوزارة.

حيث سيتكفل إسماعيل لومي بكافة الصيغ السكنية التي طرحتها وزارة السكن ما عدا صيغة الإجتماعي الإيجاري “السوسيال”.

كما سيشرف لومي على صيغ البيع بالإيجار، الترقوي العمومي، التساهمي الإجتماعي، و الترقوي المدعم.

وسيخلف إسماعيل لومي في منصبه مرجاني محمد مدير السكن لولاية تيبازة سابقا، والذي تم تنصيبه بالأمس.