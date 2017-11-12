أعفت الحكومة الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون المتحصلون على شهادة اللّيسانس من المسابقة للترقية إلى رتبة ضابط إعادة التربية.

جاء هذا في المرسوم التنفيذي رقم 17_302 المؤرخ في 22 أكتوبر 2017، والصادر بالعدد الأخير “63” من الجريدة الرسمية.

يفيد بأن الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي.

أوشهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة معفون من المسابقة على أساس الإختبارات للإلتحاق بالترقية إلى رتبة ضابط إعادة التربية.

ويوظف أو يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية:

1_ عن طريق التوظيف المباشر للمترشحون الحائزون على شهادة مهندس دولة أو ماستر أوشهادة معادلة لهما.

تحدد إختصاصاتهما بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية الذين تلقوا تكوينا متخصصا لمدة سنة.

2_ عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30 بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، وضباط إعادة التربية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة.

3_ على سبيل الإختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 بالمائة في المناصب المطلوب شغلها.

ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.