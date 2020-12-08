ترقية 1037 مترشحا إلى مصف أستاذ التعليم العالي

أشرف وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، على توقيع قرار الإعلان عن نتائج الدورة 44 للجنة الجامعية الوطنية للترقية إلى درجة أستاذ التعليم العالي.

وحسب تدوينة للوزير على صفحته بفايسبوك، فقد سمحت هذه الدورة، بترقية 1037 مترشحا إلى مصف أستاذ التعليم العالي، أي بنسبة 78 بالمائة من مجموع المترشحين.

وتميزت هذه الدورة برقمنة مختلف مراحل دراسة الملفات، من إيداعها إلى الإعلان عن النتائج.

كما سجل عدد الملفات المودعة في هذه الدورة رقما قياسيا بالمقارنة بالدورات السابقة، إذ بلغ 1331 ملفا وهو ما يقارب ضعف عدد المترشحين في الدورة الماضية.