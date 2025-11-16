ترقية 11 مقاطعة إدارية من ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات في الهضاب العليا والجنوب

قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 11 مقاطعة إدارية من ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات في الهضـاب العليا والجنوب.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد،

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فإن فقد وافق مجلس الوزراء على محتوى العرض المتضمن ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ويتعلق الأمر بكل من: آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة، الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.

ليُسدي رئيس الجمهورية عقب الموافقة تعليماته، بمباشرة استكمال الإجراءات الإدارية فورا، مع غرفتي البرلمان.