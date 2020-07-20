ترقية 13 أستاذا محاضرا إلى رتبة الأستاذية بجامعة بتيارت

استفاد أمس 13 أستاذا محاضرا بجامعة عبد الرحمان بن خلدون بتيارت من الترقية إلى مصاف الأستاذية.

و حسب وثيقة تحصلت “النهار اونلاين” على نسخة منها صدرت أمس عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، فإن الترقية تخص 6 أساتذة محاضرين من كلية الحقوق و تمس الدكتور بلقنيشي حبيب و مكي الخالدية و حبشي لزرق و قوسم حاج غوثي و محمد بلفضل و مداح حاج علي و في الكيمياء تمت ترقية الدكتور باسعيد صالح و البيولوجيا 3 أساتذة دكاني كلة و عوايد اسمهان و ميهوب فاطمة وفي اللغة و الأدب العربي صوالح عباس نصيرة و بوزيزة علي و في الفرنسية بوعشة عبد الرحمان و قد اعتبر رئيس المجلس العلمي الأستاذ بوراس عبد القادر ترقيتهم فخر لجامعة إبن خلدون بتيارت.