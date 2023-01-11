ترقية 1709 مستخدم للحماية المدنية إلى رتبة أعلى

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن ترقيم إلى رتبة أعلى 1709 مستخدم من الحماية المدنية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم ترقية 1632مستخدم، بالنسبة لأسلاك الحماية المدنية، منهم 55 لرتبة مقدم.

و263 لرتبة رائد، و30 للرتبة طبيب رائد، و204 لرتبة نقيب، و203 لرتبة ملازم أول، و93 لرتبة ملازم، و325 لرتبة مساعد و459 لرتبة رقيب.

أما بالنسبة للمستخدمين الشبيهين فتمت ترقية 01 لرتبة متصرف مستشار، و06 لرتبة متصرف رئيسي. و03 لرتبة مساعد متصرف، و09 لرتبة ملحق إداري رئيسي.

وكذا 12 لرتبة عون إدارة رئيسي، و07 لرتبة عون إدارة، و03 لرتبة تقني سامي في الإعلام الآلي. و03 لرتبة كاتب مديرية رئيسي، و04 لرتبة كاتب مديرية و10 لرتبة كاتب.

وفيما يتعلق بمستخدمي الصحة العمومية، تم ترقية 01 لرتبة جراح أسنان عام رئيس. و05 لرتبة جراح أسنان عام رئيسي، 01 لرتبة صيدلي عام رئيسي.

أما بخصوص مستخدمي المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية فتمت ترقية 02 لرتبة مفتش تقني متخصص رئيسي في الموصلات س س. و.03 لرتبة مفتش تقني متخصص في الموصلات س س و.

ويأتي هذا، في إطار إعلان على النتائج النهائية للإمتحانات المهنية لسنة 2022، والمتعلقة بالمخطط السنوي لتسيير المستخدمين. وكذا متابعة الحياة المهنية لمستخدمي القطاع.