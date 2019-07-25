ترقية 3382 شرطي في مختلف الرتب بمناسبة عيد الشرطة بـ11 ولاية

اشرف مراقب الشرطة مصطفى بن عيني المفتش الجهوي لشرطة الوسط بالبليدة على ترقية 3382 شرطي في مختلف الرتب يمثلون 11 مديرية امن بولايات الوسط.

وحضر الترقية والي ولاية البليدة يوسف شرفة ور اطارات المديرية العامة للامن الوطني والسلطات العسكرية والمحلية،بمركز التدريب لوحدة 101 لحفظ النظام ببني مراد.

كما تم تسليم رسالة شكر وعرفان وتشجيع من المدير العام للامن الوطني للعناصر الامن على تامين المواطنين وسهر على تامين ممتلكاته واحترافيتهم في اداء المهامه اليومية النبيلة التي تسع الى خدمة البلاد والعباد.

المدير العام للامن الوطني وفي رسالة اخرى لعناصر الامن الوطني مؤكدا انه باسمه وباسم منتسبي الشرطة يفتخرون بالانجاز المحقق لفريق الوطني بمصر وتتويج الجزائر بالتاج القاري.

ومحي في نفس الرسالة شجاعة أشبال مدرب جمال بالماضي على روح القتالية داخل ميدان لتشريف الجزائر والروح الوطنية الكبيرة لرفقاء قائد محرز.