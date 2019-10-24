ترقية 45 ألف أستاذ وفتح المسابقة قريبا لأكثر من 42 ألف آخر

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ترقية 45 ألف أستاذ وفتح المسابقة قريبا لأكثر من 42 ألف آخر
بقلم مصطفى.ق

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن ترقية 45 ألف أستاذ إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المراحل التعليمة الثلات.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الترقية ستكون عن طريق التسجيل على  قوائم التأهيل إلى رتبتي  أستاذ رئيسي و أستاذ مكون برسم سنة 2019.

وأردفت أن التسجيلات بدأت أمس و إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، و أن النتائج ستنشر بتاريخ 20 نوفمبر بعد أجتماع اللجان الإدارية بتاريخ 17 نوفمبر.

كما ستفتتح الوزارة قريبا  42677 منصب في اطار الترقية الى ذات المرتبتين في إطار المراحل التعليمية الثلاث بعنوان سنة  2019.


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